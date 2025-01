Message de Noël de Sa Béatitude le métropolite Onuphre : « Nous prions pour que le Seigneur envoie la paix au monde entier, en particulier à notre terre ukrainienne »

À la veille de la fête de Noël (calendrier julienà, le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, s’est adressé aux fidèles avec un message de vœux, rapporte le Département d’information et d’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne.

« Pendant la sainte nuit de Noël, les anges dans le ciel chantaient un chant merveilleux : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.” Les anges ont annoncé à l’humanité que sur terre, avec Dieu qui est venu en tant qu’homme, est venu aussi la paix divine. Dieu a réconcilié avec Lui toutes choses – le ciel et la terre. Dieu a offert à l’humanité la paix, et il ne nous est demandé qu’une seule chose : venir à Lui avec humilité et recevoir de Lui ce don sacré par la prière », a déclaré Sa Béatitude le métropolite Onuphre.

Dans son message de Noël, le Primat a souligné qu’aujourd’hui on prie pour que le Seigneur envoie la paix au monde entier, et particulièrement à la terre ukrainienne.

« Que le Seigneur éclaire tous les hommes et leur donne la compréhension que nous sommes les créatures de Dieu, que nous sommes tous Ses enfants. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous combattions les uns les autres, pour que nous nous pillions et détruisions, mais pour que nous vivions ensemble en paix, en amour, en harmonie et dans le respect mutuel, et que nous nous aidions mutuellement à accomplir dignement notre vie terrestre. Aujourd’hui, nous prions pour que le Seigneur donne la raison et la force, selon les paroles du prophète Isaïe, à ceux qui se battent contre nous, afin qu’ils transforment leurs lances en faucilles et leurs épées en charrues », a souligné le primat.

« Une fois encore, je souhaite à tous, chers frères et sœurs, une joyeuse fête de Noël ! Je vous souhaite à tous santé, salut, bonheur et bénédictions divines ! Que la paix de Dieu, chantée par les anges lors de la nuit de Noël, repose dans chaque cœur, dans chaque famille, dans notre patrie – la terre ukrainienne – et dans le monde entier. Joyeux Noël ! Le Christ est né, glorifiez-Le ; le Christ vient des cieux – accueillez-Le, chantez au Seigneur, vous tous les habitants de la terre ! » a souhaité le métropolite Onuphre.