Celui qui, sans mère, est engendré par le Père avant l’étoile du matin, aujourd’hui, sur terre, s’est incarné de toi sans père ; l’étoile l’annonce aux mages et les anges avec les bergers chantent ton enfantement indicible, ô pleine de grâce.

(Kontakion de la Synaxe de la très-sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie)

Pendant la période joyeuse et glorieuse des douze jours saints (de la Nativité à la Théophanie), l’Église, avec l’humanité tout entière, célèbre un événement divin et céleste, à la fois splendide et merveilleux, étrange et paradoxal. Nous célébrons l’événement de la visite paisible de Dieu et de la venue de la guérison dans la vie de l’homme. L’Église proclame l’événement de l’Épiphanie de Dieu incarnée dans le monde. Il confesse que Dieu, qui a créé l’homme à son image et à sa ressemblance, l’a remodelé en lui donnant de ressembler au Fils de l’homme, conformément à la beauté divine qui lui a été donnée avant la chute. Par son Fils unique et son Verbe, Dieu s’est incarné, il s’est fait chair, il est devenu humain. « Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous « (Jean 1, 14). Par l’Incarnation et la Nativité selon la chair de son Fils par la Toujours Vierge, sous le règne de César Auguste à Bethléem, Dieu a redonné vie et a sauvé l’homme des profondeurs de sa chute et de sa corruption, le portant dans les hauteurs du ciel, le faisant « participant de la nature divine » (2 Pierre, 1-4). Pour ce don, cette grâce et cette joie indicibles donnés à l’humanité, l’Église chante aujourd’hui avec l’hymnographe : « Le Seigneur a envoyé le salut à son peuple », avec l’évangéliste : « Un Sauveur nous est né aujourd’hui, qui est le Christ » ; et l’Eglise chante : » Notre Sauveur d’en haut nous a rendu visite » et » Le Christ est né, rendez-lui gloire, le Christ est sur la terre, et vous êtes élevés « .

Les témoins oculaires de ce mystère inouï, à savoir la présence incarnée de Dieu dans le monde, sont la toujours Vierge Marie, qui a contribué à cette réalité, a conçu par le Saint-Esprit, est devenu enceinte, a donné naissance dans la chair et a emmailloté le Christ ; l’ancien Joseph, son compagnon de Nazareth à Bethléem pour le recensement demandé par César, de Bethléem à l’Égypte pour leur fuite, jusqu’à leur retour à Nazareth, là où le Seigneur fut appelé Nazaréen. Les témoins oculaires sont aussi de simples fermiers, des bergers veillant sur leurs troupeaux, qui approchaient pour voir et vivre le mystère, après l’invitation et la vision des anges, qui chantaient dans le ciel l’hymne angélique : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes » (Luc 2, 14). D’autres parmi les témoins oculaires étaient des hommes de science, les Rois Mages venus de Perse, chercheurs de la sagesse. Ils ont été appelés de loin par une étoile du ciel, pour annoncer l’avènement de l’Église des nations, afin que de l’idolâtrie des étoiles, ils en viennent à adorer le Soleil de Justice. Et en effet, dans cette grotte simple et humble, ils regardèrent avec étonnement « l’enfant couché dans une crèche » (Luc 2, 16), et, le reconnaissant, ils se prosternèrent et adorèrent le Dieu incarné fait homme dans la chair par l’intermédiaire de la Vierge, et lui offrirent en hommage : « l’or, l’encens et la myrrhe » (Matthieu 2, 11).

C’est de cette manière que la richesse de la Divinité du Christ resplendit sur les hommes, dans l’humilité de la grotte et la pauvreté des vêtements qui l’enveloppaient. Le Christ a pris la forme d’un homme, s’humiliant Lui-même, afin que prenant la forme d’un homme, Il sanctifie et glorifie l’homme. « Bien qu’il fût riche, il se fit pauvre pour vous, afin que vous soyez riches par sa pauvreté « (2 Co, 8-9). Etant le vrai Dieu, fort et puissant, il a assumé la faiblesse de notre chair humaine et est devenu Dieu-homme, une personne en deux natures, « Il est passé partout en bienfaiteur, Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec Lui » (Actes 10.38).

Cet amour de Dieu pour les hommes est prêchée dans l’Esprit Saint par l’Église, le Corps du Dieu incarné, notre Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié dans sa chair et qui est ressuscité des morts pour le salut du monde. Le Christ nous a légué l’Église avec le devoir de poursuivre sa mission de pacification, de réconciliation, de sanctification et de salut du monde. L’Église manifeste et prêche sa mission à ses membres, mais aussi à tous ceux qui, délibérément, n’acceptent pas le message du Seigneur de la paix, mais agissent avec impudence et inhumanité, tout comme Hérode avec le Roi nouveau-né et les enfants innocents. Ils ne préparent ni leurs charrues pour labourer, ni leurs faucilles pour moissonner ; au contraire, ils aiguisent leurs épées pour se déchiqueter les uns les autres. Ils dépensent la richesse de la création de Dieu pour des armes et des guerres contraires à sa volonté, ils sacrifient des centaines de milliers d’innocents par des actes terroristes atroces et osent dire que cela se fait au nom de Dieu. L’Église leur parle avec amour. Elle enseigne la paix, à ceux qui sont proches et à ceux qui sont loin d’elle. Elle sanctifie le peuple, lui donne un sens moral, et demeure comme une oasis, un paradis dans lequel se manifeste d’une manière visible le Royaume de Dieu sur terre.

Elle partage ses biens spirituels et matériels avec le peuple de manière philanthropique. Elle subit la persécution, elle est calomniée, mais elle pardonne et prie. Elle appelle toute l’humanité en lui disant : « Venez et voyez » (Jean 1, 46).

C’est ce que fait aussi l’Église de Jérusalem en Terre Sainte, qui défend et préserve les sanctuaires sacrés et bien sûr en premier lieu la Basilique de la Nativité à Bethléem, construite par les empereurs Constantin et Justinien. L’Église de Jérusalem prie, dans la grotte qui a reçu Dieu, pour la paix du monde entier, la paix au Moyen-Orient et en Terre Sainte, pour le progrès, la prospérité, la bénédiction divine et le salut des nobles pèlerins de Noël, pour la gloire de Jésus-Christ né dans la chair avec le Père dans l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.

Dans la ville sainte de Bethléem, Noël 2017

Théophile III

Patriarche de Jérusalem

Fervent intercesseur pour tous devant Dieu.