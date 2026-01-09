Message de Noël du CÉCEF

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. »

Au cœur de la plus longue des nuits de l’année, encore assombrie par l’actualité dans tous les domaines, une grande joie nous est annoncée à la suite des bergers de Bethléem : « un Sauveur vous est né ». Comment recevoir cette bonne Nouvelle quand le monde entier souffre de la guerre, des catastrophes écologiques et de toutes leurs conséquences, de la guerre économique que se lancent les puissants au détriment des plus faibles ? Malgré tout cela, depuis plus de 2000 ans, nous célébrons cet acte infini d’amour de Dieu, qui n’abandonne pas Sa création et l’Homme en particulier, mais nous offre son Fils bien-aimé. Dieu vient dans le monde, comme un petit enfant appelé à grandir.

Chers frères et sœurs, devenons ce creuset, où l’Enfant-Dieu est accueilli et peut grandir, d’où la lumière du Christ peut briller. Demandons au Seigneur de toujours revivifier nos communautés, pour qu’elles deviennent des témoins de l’espérance que Dieu sème dans nos cœurs et pour que nous puissions le partager avec ceux qui n’ont plus d’espérance.

Nous nous sentons fragiles, peu assurés dans notre foi, mais souvenons-nous que Dieu lui-même est venu comme un petit-enfant avec toute sa fragilité, jusqu’à atteindre la stature parfaite, à laquelle nous sommes appelés. Mettons notre confiance dans le Seigneur, fondons notre espérance sur la promesse du Seigneur, qu’Il sera toujours avec nous et partageons avec le monde qui nous entoure la grande joie annoncée par les anges, non seulement aux bergers de Bethléem, mais à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. 

Les coprésidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France

Le Métropolite DimitriosLe Pasteur Christian KriegerLe Cardinal
Jean-Marc Aveline
Président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de FrancePrésident de la Fédération protestante de FrancePrésident de la Conférence des évêques de France

