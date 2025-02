Le patriarche œcuménique Bartholomée a envoyé une lettre fraternelle de sympathie et de soutien au pape François, qui a été récemment hospitalisé à l’hôpital Gemelli de Rome.Sa Sainteté souhaite au pape de Rome un prompt et complet rétablissement et un rapide retour, avec l’aide de Dieu, à ses devoirs sacrés et importants.La lettre manuscrite a été remise personnellement par le patriarche Bartholomée au cardinal George Koovakad, chef d’une importante délégation

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.