Message du doyen de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à l’occasion de la reprise de la guerre russo-ukrainienne

“Chers étudiants et amis de l’Institut Saint-Serge,

Ce 24 février 2022, nous avons été horrifiés d’apprendre la reprise de la guerre dans l’Est de l’Europe. Une opération militaire de grande envergure a été lancée par l’armée russe en Ukraine. Nous pensons particulièrement aux nombreuses victimes passées, actuelles et à venir de ce conflit, aux milliers de réfugiés jetés sur les routes, à toutes celles et ceux qui ont souffert, qui souffrent et vont souffrir d’un conflit aux effets imprévisibles.

Dans son préambule, l’acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) proclame que « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Comment ne pas songer à cette phrase avec tout le sérieux qu’elle requiert ? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire descendre cette vérité dans nos cœurs afin d’éviter, autant que possible, de nourrir l’escalade du conflit et de la guerre.

Il nous revient désormais, en fuyant les passions mortifères, de renoncer à l’esprit de discorde du prince de ce monde, et de prier le Christ notre Dieu pour la paix en communion avec tous les saints de Russie et d’Ukraine, avec les centaines de milliers de martyrs du xxe siècle qui, à l’exemple des saints souffrants Boris et Gleb, ont préféré suivre le Christ – le Serviteur souffrant – et offrir leur vie plutôt que de prendre celle des autres.

Entrant bientôt dans le Grand Carême, nous pourrons entendre et faire nôtre cette prière extraite de la Liturgie eucharistique de saint Basile :

« Visite-nous, Seigneur, dans ta bonté ; dans l’abondance de ta compassion, manifeste-toi à nous. Fais cesser les schismes des Églises, éteins l’arrogance des nations par la puissance de ton Saint-Esprit. Accueille-nous tous dans ton Royaume, ayant fait de nous des enfants de lumière et des enfants du jour ; accorde-nous ta paix et ton amour, Seigneur notre Dieu, car Tu nous as tout donné. »

Prof. Michel Stavrou,

Doyen de l’ITO Saint-Serge”