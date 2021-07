Message du patriarche Cyrille à la XXVIIIe Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire orthodoxe

Le Primat du Patriarcat de Jérusalem est très en colère contre les actions lâches et continues contre les chrétiens et les musulmans. Il condamne les pratiques des groupes radicaux et

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter