Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de notre sainte Église,

‘Le Christ naît, glorifiez-Le ; le Christ descend des cieux, allez à Sa rencontre ; le Christ est sur terre, relevez-vous !’

Avec une joie indicible et une inclination filiale devant la merveilleuse Providence divine, en cette nuit sainte de la Nativité, nous allons à nouveau à la rencontre du Fils de Dieu, qui est né pour nous du sein pur de la Très sainte Mère de Dieu. Il naît et entre dans notre monde, en prenant la nature humaine, afin de la rétablir et de la rendre à sa pureté d’origine, afin de rétablir notre filialité divine perdue et « relever notre image tombée » (tropaire de l’avant-fête de la Nativité). Il naît pour sanctifier l’humanité, le monde et toute la création avec Sa présence divine, et témoigner de la façon la plus décisive de l’amour sacrificiel de Dieu envers nous, un amour qui atteint un tel degré que Dieu « a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3,16). Aujourd’hui, lorsque nous allons à la rencontre de l’Enfant Divin qui vient afin de nous réconcilier avec les cieux, nous nous réjouissons aussi avec les milices célestes et nous exclamons : « Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur terre, bienveillance parmi les hommes » (Lc 2,14). Avec la joie lumineuse et l’admiration des bergers de Bethléem, nous accueillons aussi la nouvelle sans précédent de Sa naissance (Lc 2, 8-20) et imitons les sages venus d’Orient, en nous prosternant devant Lui (Mt 2,1-12), parce qu’aujourd’hui est accomplie l’antique prophétie sur le salut du genre humain. Nous louons et confessons Son saint nom, parce qu’avec Sa Nativité, après le monde précaire et pécheur de nos ancêtres, a commencé une nouvelle ère, celle la lumière et de l’espérance, de la présence de Dieu parmi les hommes, grâce à laquelle nous ne sommes plus seuls, parce que « Dieu est avec nous » (Is. 8,10). En cette époque où nous vivons aujourd’hui, Il attend que nous soyons fidèles à Ses confesseurs et témoins dans notre monde, à Ses apôtres et porteurs contemporains de cette lumière divine, qu’Il a apportée à tous par Son incarnation : la lumière dont témoigne le divin évangéliste, selon lequel elle « a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas reçue » (Jn 1,5) et ils ne l’ont pas reçue et ne pouvaient la recevoir parce que cette lumière ne provenait pas d’une source faite de main d’homme, mais de la Source même de vie qui, alors qu’Il est Fils de Dieu devient aujourd’hui aussi Fils de l’Homme, le Dieu-homme. « Dieu est devenu homme, afin que l’homme devienne dieu » comme le dit le remarquable Père de l’Église, S. Athanase le Grand, au IVème siècle. En cette nuit de la Nativité, nous tous qui appartenons au Christ, créons une place pour l’Enfant divin, qui est né pour nous et notre salut, en Lui ouvrant nos maisons et nos cœurs. Non seulement en paroles, mais en actes de miséricorde, montrons notre appartenance à Sa sainte Église et efforçons-nous, selon nos forces et capacités, à ce qu’il n’y ait plus de gens qui souffrent et de nécessiteux parmi nous, d’affamés et assoiffés, non seulement de nourriture et de boisson, mais de paroles chaleureuses, de l’attention humaine la plus élémentaire. Ce n’est pas seulement cette sainte nuit qui nous y appelle, mais tous les jours de notre vie, notre conscience chrétienne, qu’attend de nous notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est né en ce jour. Nous saluons paternellement et souhaitons une bonne fête de la Nativité du Christ à tous les fidèles enfants de notre sainte Église orthodoxe, dans la Patrie et au loin, et souhaitons de tout cœur à tous la santé de l’âme et du corps, l’esprit apostolique et la réussite bénie dans chaque entreprise agréable à Dieu, bonne et utile. Que la grâce et la paix du Dieu enfant né aujourd’hui et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ! Bonne fête de la Nativité ! Le président du Saint-Synode,

† Néophyte, patriarche de Bulgarie et métropolite de Sofia, et les membres du Saint-Synode ».

