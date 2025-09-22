Métropolite Hilarion Alfeyev : « Le Cinquième Concile œcuménique »

Catégories À la Une Actualités Apprendre Europe Orthodoxie.tv par
Métropolite Hilarion Alfeyev : « Le Cinquième Concile œcuménique »

Dans cet épisode, le métropolite Hilarion Alfeev nous présente le Cinquième Concile œcuménique de Constantinople (553), convoqué par l’empereur Justinien dans un contexte de divisions persistantes après Chalcédoine.

Après avoir rappelé que les Conciles œcuméniques n’ont jamais constitué un organe permanent de gouvernement ecclésial, Mgr Hilarion explique les controverses théologiques qui ont motivé ce concile : la condamnation d’Origène et de sa doctrine de l’apocatastase (salut universel incluant le diable), puis l’affaire des « trois chapitres » visant Théodore de Mopsueste et des défenseurs de Nestorius.

Face à ces questions doctrinales, l’empereur Justinien impose sa volonté par édits impériaux, forçant même le pape Vigile à venir à Constantinople. Le concile se tient dans une atmosphère tendue, sans la participation du pape qui sera finalement déposé et exilé avant de reconnaître les décisions conciliaires.

La conférence souligne l’idéal de « symphonie » entre Église et État prôné par Justinien, mais révèle en pratique une intervention directe du pouvoir temporel dans les affaires doctrinales. Cette méthode influencera durablement l’histoire de l’Église orientale.

Une présentation qui éclaire les tensions entre autorité spirituelle et pouvoir politique dans la définition de la foi chrétienne.

YouTube video

(Re)voir : Premier Concile œcuméniqueDeuxième Concile œcuméniqueTroisième Concile œcuménique et Quatrième Concile œcuménique.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Slovaquie : la 5e procession annuelle en montagne attire un nombre record de pèlerins

Plus de 90 pèlerins se sont rassemblés samedi 20 septembre pour la 5e procession annuelle vers les ruines d’une chapelle ...

Métropolite Hilarion Alfeyev : « Le Cinquième Concile œcuménique »

Dans cet épisode, le métropolite Hilarion Alfeev nous présente le Cinquième Concile œcuménique de Constantinople (553), convoqué par l’empereur Justinien ...

Colloque à Paris : « Le père Alexandre Men. Un pasteur pour les temps de sécularisation » (les 10 et 11 octobre)

À l’occasion du 35e anniversaire de l’assassinat du père Alexandre Men – et du 90e anniversaire de sa naissance – ...

22 septembre

Saint Phocas, évêque de Sinope, martyr (117) ; sainte Rodène de Levroux, vierge (Ier s.) ; saint Sylvain, ermite dans le ...

9 septembre (ancien calendrier) / 22 septembre (nouveau)

Après-fête de la Nativité de la Très-Sainte Mère de Dieu ; saint Joachim et sainte Anne, justes ancêtres de Dieu ; ...

Les dix vidéos les plus « populaires » de la chaîne YouTube d’Orthodoxie.com

Au 21 septembre, les dix vidéos les plus « populaires » de la chaîne YouTube d’Orthodoxie.com sont : 1 – « Alimentation ...

Une délégation de l’Église chrétienne orthodoxe estonienne a rencontré le patriarche de Jérusalem

Le matin du vendredi 6/19 septembre 2025, l’évêque de Narva, M. Lazare, de ‘Église chrétienne orthodoxe estonienne, a rendu visite ...

Une église orthodoxe de Raleigh accueille 50 nouveaux catéchumènes, portant le total à 164

L’église orthodoxe antiochienne de Tous-les-Saints à Raleigh, en Caroline du Nord, a annoncé dans une récente vidéo sur les réseaux ...

8 septembre (ancien calendrier) /21 septembre (nouveau)

NATIVITÉ DE LA TRÈS-SAINTE MÈRE DE DIEU 15ème dimanche après la Pentecôte Dimanche avant l’Exaltation de la Croix Saint Sérapion ...

21 septembre

15ème dimanche après la Pentecôte Clôture de l’Exaltation de la Croix ; saint Codrat, apôtre, martyr à Magnésie (vers 130) ...

Cinq primats à Thessalonique pour le IIe Congrès scientifique international de la revue « Théologie »

La Grèce deviendra pour la deuxième fois en deux ans le lieu d’une rencontre panorthodoxe à l’occasion de l’accomplissement d’un ...

La réunion de rentrée des évêques orthodoxes de France

Le 17 septembre à Paris s’est tenue la réunion de rentrée de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Un communiqué ...

Le métropolite Antoine de Borispol : » En ne défendant pas la vérité et les persécutés innocents vous devenez vous-même complice de l’iniquité »

Le métropolite Antoine de Borispol, chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre), a fait la déclaration suivante, ...

Office de la Nativité de la Mère de Dieu, en version bilingue slavon-français

L’office de la Nativité de la Mère de Dieu, en version bilingue slavon-français, avec des commentaires, est disponible ici au ...

20 septembre

Samedi après l’Exaltation de la Croix Saint Eustathe-Placide (Eustache), grand-martyr à Rome, avec son épouse, sainte Théopistée et leurs fils ...

7 septembre (ancien calendrier)/20 septembre (nouveau)

Samedi avant l’Exaltation de la Croix Avant-fête de la Nativité de la Très-Sainte Mère de Dieu ; saint martyr Sozon de ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.