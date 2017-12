Le « Patriarcat de Kiev » ne reviendra jamais dans le sein de l’Église orthodoxe russe. C’est ce qu’a déclaré le primat du « Patriarcat de Kiev » Philarète (Denisenko) lors d’une conférence de presse le 1er décembre. Celui-ci a expliqué qu’il avait adressé une proposition de réconciliation à l’Assemblée des évêques orthodoxes russes dans la perspective de la création d’une Église orthodoxe d’Ukraine, mais son message, dit-il, a été mal interprété. Il a également déclaré qu’il ne quittera pas sa position de chef du groupe schismatique et que son Église insistera sur l’adoption des lois en Ukraine qui ont pour but de persécuter l’Église canonique d’Ukraine. « Nous sommes prêts à créer une commission. Nous ne refusons pas le dialogue, mais quel dialogue ? – Le dialogue sur l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine. S’il y a un tel dialogue, nous y participerons. Si le dialogue concerne un retour au Patriarcat de Moscou, nous n’y participerons pas. Nous n’en avons pas besoin » a déclaré l’ex-métropolite. Le secrétaire du « Patriarcat de Kiev », l’évêque Eustrate (Zorya) avait préalablement déclaré que l’ex-métropolite Philarète était prêt au dialogue sur l’octroi de l’autocéphalie, et rien d’autre. Toutefois, comme le mentionne l’archevêque d’Irpen Clément (Église canonique d’Ukraine), la lettre de l’ex-métropolite Philarète ne dit rien sur l’autocéphalie, mais aborde seulement le rétablissement de la communion eucharistique. Selon le primat schismatique, c’est l’Assemblée des évêques russes qui a décidé que le « Patriarcat de Kiev » voulait revenir à l’Église-mère. Il a déclaré à ce sujet : « ce n’est pas nous, mais c’est eux qui veulent que nous revenions », précisant qu’il ne se repentira jamais « d’avoir choisi la voie de l’autocéphalie pour l’Église orthodoxe d’Ukraine ». Le président du Département des relations ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe russe, le métropolite Hilarion (Alfeyev) avait expliqué précédemment que ce n’était pas l’Assemblée, mais certains médias qui avaient mal interprété l’intention de la lettre de Philarète, étant donné que les évêques avaient accepté celle-ci comme une demande de négociations plutôt que de pardon. L’ex-métropolite Philarète a également déclaré à l’occasion de cette conférence de presse que l’initiative de la réconciliation entre l’Église orthodoxe russe et le « Patriarcat de Kiev » émanait indirectement du Patriarcat de Moscou par l’intermédiaire du métropolite de New York Hilarion (Kapral) de l’Église orthodoxe russe hors-frontières. Or, l’Église orthodoxe russe nie cette allégation, insistant sur le fait que c’était l’auteur de la lettre lui-même qui avait décidé d’adresser celle-ci à l’Assemblée des évêques. La lettre provient de l’initiative de Philarète, et « les autres versions de l’histoire sont, de notre point de vue, insoutenables, du fait que nous savons comment cela s’est produit – la lettre nous est parvenue, et l’appel au patriarche Cyrille et à l’Assemblée des évêques provenait de leur côté [i.e. du « Patriarcat de Kiev », ndt] », a déclaré Vladimir Legoïda, président du Département synodal pour les relations entre l’Église, la société et les médias. L’ex-métropolite Philarète, pour sa part, a ajouté qu’il n’avait pas coordonné sa lettre avec les autorités ukrainiennes et a souligné qu’il ne quittera pas son poste, même si cela pouvait aider à la réconciliation et au processus de l’octroi de l’autocéphalie. « Je ne quitterai pas la chaire épiscopale de Kiev jusqu’à ma mort », a-t-il encore déclaré. Selon lui, il a seulement demandé de l’Église orthodoxe russe que celle-ci déclare « nulle et non avenue » l’excommunication et l’anathème le frappant pour avoir créé le schisme et persisté. Alors qu’il parle de réconciliation entre l’Église orthodoxe russe et le « Patriarcat de Kiev », l’ex-métropolite a aussi déclaré à la conférence de presse que le « Patriarcat de Kiev » insisterait sur l’adoption des lois en Ukraine qui ont pour but la persécution ouverte de l’Église ukrainienne canonique. Le projet de loi N°4511, « Sur le statut spécial des organisations religieuses dont les sièges sont reconnus par le parlement ukrainien comme situés dans des États agresseurs », dispose que de telles organisations religieuses ne puissent nommer des métropolites et des évêques qu’avec l’accord des autorités gouvernementales. Le même projet de loi donne le droit au gouvernement d’interdire une confession si ses représentants collaborent avec des centres religieux dans « des États agresseurs ». L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe, quant à elle, a décidé le 1er décembre de souligner le caractère auto-administré de l’Église orthodoxe d’Ukraine [canonique, ndt] dans ses statuts, créant une section spéciale pour celle-ci et mentionnant que le centre de son administration se trouve à Kiev.

