« En ce qui concerne l'avenir de la sainte Eglise orthodoxe d'Ukraine, nous le vivons déjà. Le cheminement vers l'autocéphalie est irréversible», a écrit sur sa page Facebook . l'archevêque Daniel, récemment nommé exarque du Patriarcat œcuménique de Constantinople à Kiev « Des millions d'Ukrainiens ont le droit canonique de jouir de leur propre Église locale avec le droit de pratiquer librement leur religion dans leur langue maternelle et selon les traditions des pères et mères de la Rus' de Kiev-Ukraine; de vénérer les efforts des clercs et des fidèles qui ont survécu aux exiles et qui ont été proclamés "politiquement incorrectes' ou même martyrisés par les régimes du passé », écrit-il. Evoquant les différentes interprétations de l'histoire du transfert de la Métropole de de Kiev au Patriarcat de Moscou, l'archevêque Daniel a mentionné le ministère du vrai pasteur qui prend soin de son troupeau et qui quitterait les 99 brebis « pour trouver et ramener celle qui s'est perdue dans le désert. » Selon l'exarque, « le seul pasteur, qui s'est montré capable d'agir selon les Saintes Écritures c'est le patriarche Bartholomée »

