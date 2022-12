Mgr Tikhon de l’Église orthodoxe en Amérique fait une déclaration sur la paix en Ukraine

En cette période précédant la venue du Prince de la Paix en chair et en os, Sa Béatitude le métropolite Tikhon de Washington, de toute l’Amérique et du Canada, primat de l’Église orthodoxe d’Amérique, a publié une déclaration appelant à prier et à jeûner pour la paix.

Il offre également à Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, ainsi qu’à l’Église orthodoxe ukrainienne, l’assurance du soutien continu de l’Église orthodoxe d’Amérique et appelle tous les clercs à prier pour le bien-être tous les chrétiens ukrainiens et tout le peuple ukrainien, et pour toutes les victimes de la guerre.

Vous pouvez lire ICI sa précédente déclaration sur la guerre en Ukraine.

« Mes chers enfants de Dieu,

Le Seigneur Jésus Christ « est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation : la haine. » (Eph. 2, 14, 17). Lui, notre Roi et Maître, notre Sauveur et Dieu « est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches » (Eph. 2, 14, 17). Alors que le moment de sa Nativité se profile, alors qu’il s’approche « au milieu des années » pour « renouveler » les fruits de son Incarnation (Heb. 3, 2), il appelle tous les chrétiens orthodoxes et ceux qui vivent sur terre à la paix que l’on peut trouver en Lui, la Paix qu’il incarne : la paix avec Dieu le Père, nos frères, nos voisins, nos ennemis, nous-mêmes, la paix avec tous.

Tant que, par le péché, la paix continue d’échapper au monde, nous pouvons néanmoins nous y consacrer par la prière, le renouvellement intérieur, les paroles et les actes sages. En particulier, au nom de l’Église orthodoxe d’Amérique, nous assurons Sa Béatitude le Métropolite Onuphre, l’Église orthodoxe ukrainienne qui souffre, tous les chrétiens ukrainiens et tout le peuple ukrainien, de nos prières en ces temps très difficiles.

En tant que primat, je vous exhorte, vous, le clergé, les monastiques et les fidèles de l’Église orthodoxe en Amérique, à renouveler votre jeûne et vos prières pour la paix en ces derniers jours du jeûne de la Nativité. Priez en particulier pour la paix en Ukraine, le bien-être de l’Église orthodoxe en Russie et en Ukraine, et pour les chrétiens orthodoxes vivant dans ces pays.

Je demande aux responsables de la célébration des Divines Liturgies dans les églises et chapelles de l’Église orthodoxe d’Amérique, de continuer à prier en particulier pour les victimes de la guerre en Ukraine, vivantes ou décédées, lors des litanies et autres moments appropriés. Bien que leur forme ne soit plus obligatoire, les supplications spéciales incluses dans ma déclaration du 24 février 2022 sur la guerre en Ukraine peuvent être utilisées à cette fin., les pétitions spéciales incluses dans ma déclaration du 24 février 2022 sur la guerre en Ukraine peuvent être utilisées à cette fin.

En nous approchant de la crèche où repose notre Dieu et Roi, rejoignons les Mages de l’Est avec trois cadeaux de notre cru : le jeûne, les prières pour la paix et la justice en Ukraine, ainsi que des aumônes pour les personnes touchées par cette guerre. Ce faisant, nous offrirons à notre Seigneur et Sauveur un cadeau approprié pour le jour de sa naissance. »

Source