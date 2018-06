Le monastère de Draganac, dédié aux Saints Archanges Michel et Gabriel, est un monastère orthodoxe situé dans les collines vallonnées de l’est du Kosovo, près de l’ancienne forteresse de Novo Brdo sous l’omophorion de l’évêque Théodose de Raška-Prizren . Il fut un temps où les monastères abondaient dans cette région, et les moines et les moniales remplissaient les collines et les vallées boisées de prières au Dieu vivant, s’efforçant de faire descendre la Grâce divine et la bénédiction sur le monde entier. Mais au fil des siècles, et surtout après le dernier conflit de 1999, le monastère de Draganac est le seul lien vivant de cette ancienne tradition de prière et de service. Nous vous invitons à visiter le site Internet du monastère ou à regarder l'album de photographies et si vous souhaitez soutenir la communauté monastique, vous pouvez acheter en ligne l'un de leurs produits ou bien simplement faire un don en ligne !

