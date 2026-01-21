Monodrame « Mère Marie » – 25 janvier à Paris

Le 25 janvier 2026  le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris accueillera la représentation du monodrame « Mère Marie », dédié au destin de l’une des figures les plus saisissantes de la sainteté chrétienne du XXᵉ siècle : Mère Marie (Skobtsov), notre contemporaine et nouvelle protectrice spirituelle de la ville de Paris.

Jouée en langue russe, cette pièce n’est pas simplement une mise en scène théâtrale, mais une profonde méditation sur la sainteté qui surgit en plein milieu de la haine inhumaine, sur le martyre et sur la forme suprême de l’amour. L’exploit spirituel de mère Marie est remarquable aussi par sa modernité : poétesse, philosophe, mère, moniale, résistante morte dans un camp de concentration – elle a témoigné de la sainteté non pas en dehors du monde, mais au sein de l’abîme de ce monde, façonné par l’homme.

Aujourd’hui, alors que le mot « sacrifice » se fait de plus en plus rare, sa vie nous interpelle à nouveau : jusqu’où l’homme peut-il aller au nom de l’amour pour son prochain ?

La pièce est inspirée du livre de Xénia Krivocheine « Comment la petite Liza Pilenko est devenue sainte mère Marie » et se présente sous la forme d’un monologue-confession, sobre, poignant et d’une sincérité extrême.

Le rôle de Mère Marie est interprété par Alfia Fabre, actrice et metteuse en scène du spectacle. À l’été 2025, elle a participé au festival de théâtre de Kinechma, en Russie, où elle a reçu le prix de la meilleure actrice.

La représentation aura lieu à Paris, ville intimement liée à la vie, à l’œuvre et à l’héritage spirituel de mère Marie. Ce monodrame ne se présente pas seulement comme un hommage à sa mémoire, mais aussi comme une tentative vivante d’entendre la voix de la sainteté adressée à l’homme du XXIᵉ siècle.

Le spectacle commencera à 12 h 30. Entrée libre.

Un nouvel ouvrage de Xénia Krivochéine intitulé Comment la petite Lisa Pilenko est devenue sainte Marie de Paris consacrée à la vie d’une sainte orthodoxe russe Mère Marie Skobtsov (1891-1945) vient d’être publiée par la maison d’édition « Apostolia » de la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, indique le site Orthodoxie.com le 5 juillet 2020. Poétesse, religieuse orthodoxe, membre de la Résistance, « Juste parmi les Nations », Mère Marie est morte en martyre au camp de concentration à Ravensbrück, le 31 mars 1945, après avoir pris la place d’une femme juive destinée à la chambre à gaz.

À propos de l'auteur

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
