Il faut chercher des terrains d’entente qui peuvent croître à l’avenir en une bonne collaboration, moyennant quoi la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine et l’Église gréco-catholique (uniate) d’Ukraine peuvent élaborer une sorte de feuille de route. C’est ce que le métropolite Épiphane, primat de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine, a déclaré le 12 septembre, lors de sa rencontre avec les étudiants et les enseignants de l’université polytechnique de Lvov. « Nous, comme Église orthodoxe ukrainienne unifiée voulons avoir à l’avenir des relations bonnes, cordiales et amicales avec l’Église gréco-catholique d’Ukraine » a souligné le métropolite Épiphane. « En fait, nous voyons que nous nous mouvons dans une seule direction, nous voulons tous voir un État ukrainien indépendant, prospère et disposant de son intégrité territoriale. Notre Église repose sur des principes patriotiques, tout comme l’Église gréco-catholique », a-t-il déclaré. À cette occasion, il a rappelé qu’il a rencontré à plusieurs reprises le chef de l’Église gréco-catholique d’Ukraine Sviatoslav Chevtchouk et a discuté avec lui de leur future collaboration, étant donné que, selon lui, il faut « chercher des terrains d’entente qui nous unissent et ne nous divisent pas ». Toutefois, le métropolite Épiphane a mentionné que c’était encore trop tôt pour parler d’une union, mais qu’il était heureux que l’Église gréco-catholique ait reçu positivement l’octroi du Tomos d’autocéphalie à la nouvelle Église. « Cela témoigne du fait que nous tous, en Ukraine, voulons être unis en tant que nation, que nous voulons faire du bien ensemble, tout cela afin que l’Ukraine soit un État puissant », a précisé le métropolite Épiphane. « Or, nous voyons que notre voisin du nord aspire à nous diviser intérieurement. Il s’est rendu compte qu’il ne pouvait nous asservir physiquement par les armes, parce que le peuple ukrainien a montré qu’il était fort spirituellement. Et si nous sommes forts spirituellement, aucune arme ne pourra nous asservir et nous exterminer. C’est pourquoi il y a des tentatives de la part de l’agresseur de nous brouiller à l’intérieur, et particulièrement sur la base religieuse. Aussi, je pense, il y aura à l’avenir également de bonnes et chaleureuses relations entre nos Églises, que nous développerons ». Le métropolite a également souligné que la clef de la réunion de la nouvelle Église orthodoxe et de l’Église gréco-catholique d’Ukraine se trouvait non en Ukraine, mais à Rome et à Constantinople. « C’est là-bas que se déroule le dialogue œcuménique. Aussi, c’est de cela que dépendront à l’avenir nos relations ici, en Ukraine. Mais ces relations sont bonnes et je crois que dans l’avenir, elles ne peuvent que s’améliorer » a-t-il conclu.

