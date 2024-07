Nous sommes ravis de vous annoncer la sortie du nouveau livre : « Viens, Esprit de vérité ! » du p. Boris Bobrinskoy (1925-2020) du P. Boris Bobrinskoy, ancien professeur de théologie dogmatique et doyen de Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.

Ce recueil exceptionnel propose une homélie pour chaque dimanche et fête de l’année liturgique, offrant ainsi un guide spirituel tout au long de l’année. P. Boris Bobrinskoy nous invite à embrasser notre vocation à la sainteté et à la vie divine, une vocation nourrie et soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ses homélies, empreintes de sa profonde spiritualité et de sa connaissance théologique, offrent une parole éclairante sur les évangiles, les sacrements, et les défis et joies de la vie chrétienne.

P. Boris Bobrinskoy (1925-2020), enfant de l’émigration russe et penseur d’expression française, a marqué la théologie contemporaine par son œuvre magistrale sur le Saint-Esprit, redécouverte qu’il a pionnièrement initiée en Occident. Engagé dans le dialogue œcuménique, il a su, par sa personne et son service de prêtre et de prédicateur, témoigner de la haute spiritualité orientale. Protopresbytre du Patriarcat de Constantinople, recteur de la crypte de la Sainte-Trinité à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris, Boris Bobrinskoy est l’auteur d’une œuvre considérable publiée au Cerf, parmi lesquelles Le Mystère de la Trinité, La Compassion du Père, La Vie liturgique, et Le Mystère de l’Église.

Nous vous invitons à découvrir ce testament spirituel d’un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, et à vous laisser inspirer par la sagesse et la profondeur de ses enseignements.

