Le jour de la fête de mi-Pentecôte, le 2 mai 2018, des éléments radicaux de la synagogue Yeshivah, près de la tombe du prophète David, on défoncé la grille et le grillage de la chapelle-catacombe à l’extérieur du monastère de la Sainte-Trinité et séminaire de Sion du Patriarcat, et sont entrés illégalement, refusant de sortir. Les intrus ont été délogés des locaux par la police israélienne de Jérusalem avec grande difficulté, en raison de leur forte résistance. Le patriarcat proteste vivement contre cette nouvelle violation de ce lieu sacré et est déterminé à exercer toutes les actions légales contre les auteurs de cet acte.

Source