L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge a le plaisir d’annoncer le lancement de la nouvelle formule de la formation « Orthodoxie et médias » (livret académique 2024-2025, p.88-89). Destinée à un large public, cette formation est accessible à tous, sans prérequis, et s’adresse tant aux débutants qu’aux personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances en communication à la lumière de la théologie chrétienne, de manière générale et orthodoxe, de manière spécifique.

Présentation de la formation

Intitulé : Orthodoxie et médias

Orthodoxie et médias Durée : 14 séances

14 séances Horaires : les mardis soir, de 19h30 à 21h30 (voir le calendrier complet en cliquant ICI)

les mardis soir, de 19h30 à 21h30 (voir le calendrier complet en cliquant ICI) Début : Novembre 2024

Novembre 2024 Parallèle avec : Fondamentaux de l’orthodoxie (optionnel, mais recommandé pour une compréhension approfondie de l’orthodoxie)

Objectifs de la formation

Cette formation vise à explorer les interactions entre la foi orthodoxe et les médias contemporains. Elle permet aux participants de :

Comprendre les principes fondamentaux de la communication à la lumière de la théologie chrétienne.

Analyser la représentation de l’orthodoxie dans les médias.

Développer des compétences critiques pour évaluer l’information religieuse diffusée.

Échanger et débattre sur les défis et les opportunités que présentent les médias pour l’Église orthodoxe.

Inscriptions

Les inscriptions ouvriront à partir de la mi-juin 2024, mais vous pouvez dès à présent remplir le formulaire d’inscription qui est disponible en cliquant ICI.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vous immerger dans une formation enrichissante et ouverte à tous, qui allie tradition et modernité.