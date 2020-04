Pour télécharger les offices du Saint et Grand Jeudi lus par les laïcs qui ne peuvent pas assister à la célébration : Mercredi soir – Matines du Jeudi Saint version française et slavone, Jeudi matin avant les vêpres – Heures et typiques-Jeudi Saint, versions française et slavone. Vêpres du Grand et Saint Jeudi versions française et slavone.