Celui-ci se référait aux résultats de la discussion de cette question, dans le cadre de la commission interconciliaire de l’Église orthodoxe russe chargée du droit canon. Selon l’évêque Savva, les travaux relatifs à ce projet de document sont terminés, après avoir été élaborés pendant deux ans, en réponse au thème qui avait été donné par le presidium de la commission interconciliaire à savoir « la pratique de bénédiction des armes dans l’Église orthodoxe russe ». « Selon la commission, dans le cadre de la tradition ecclésiale, on peut parler de la bénédiction d’un soldat pour accomplir son activité militaire, pour la défense de la patrie. Lors de l’office correspondant, son armement personnel est également béni, précisément parce que celui-ci est lié à la personne à laquelle est donnée la bénédiction. Pour la même raison, on ne doit pas « bénir » les armes de destruction massive et, en général, l’armement non personnel » a déclaré l’évêque Savva. Celui-ci a précisé « qu’en cela, la position de la commission diverge de la pratique de ces dernières années ». L’évêque Savva a ajouté que les modifications rédactionnelles proposées par la commission devaient être introduites, après quoi le document sera renvoyé à la hiérarchie pour discussion. « Je rappelle que, pour le moment, ce document ne représente que l’opinion des membres de la commission et ne constitue pas un document officiel » a souligné l’évêque, qui a ajouté que cette question n’est vraiment pas simple. Au cours des travaux sur le document, « les opinions ont été exprimées avec passion et étaient diamétralement opposées : depuis l’affirmation que l’Église ne doit, pas en général, bénir les armes, jusqu’à la justification de la pratique de la bénédiction de toute sorte d’armes… Nous avons considéré que notre tâche principale était de rédiger un document qui correspondrait à la pratique multi-séculaire de l’Église, telle qu’elle est reflétée dans les textes liturgiques et historiques. Ce faisant, il était nécessaire de prendre en considération les nouvelles réalités : l’Église n’a pas eu à connaître certaines sortes d’armement jusqu’au XXème siècle, voire même jusqu’à sa seconde moitié », a conclu l’évêque.

