Orthodoxie France 2 : « Goudji, orfèvre de l’espérance » – dimanche 2 février à 9h30

Sculpteur sur bois, tourneur sur bois, fondeur, bronzier, dinandier, graveur, ornementaliste, Goudji, d’origine géorgienne, est surtout un orfèvre qui transforme les métaux et la pierre en objets de beauté, objets précieux, mythiques, objets sacrés ! L’émission « Goudji, orfèvre de l’espérance » diffusée le dimanche 2 février à partir de 9h30 sur France 2, vous permettra de visiter ses œuvres, qui ont été exposées à l’abbaye de Fontevraud, en présence du maître Goudji et d’un invité surprise et faire connaissance de sa démarche artistique au service de l’Église !

Une émission produite par le père Jivko Panev et réalisée par Véronick Beaulieu.