L’émissions Orthodoxie de France 2 vous propose de regarder le documentaire « Les Réseaux sociaux et les orthodoxes », diffusé le 10 décembre à 9h30. Ce voyage éclairant explore la relation complexe et dynamique entre la tradition séculaire de l’orthodoxie chrétienne et les ondes incessantes des nouvelles technologies.

D’Internet à Twitter, de TikTok à YouTube, découvrez quel est l’impact de ces nouvelles technologies sur la vie ecclésiale et spirituelle des fidèles orthodoxes. Avec des exemples concrets, ce documentaire met en lumière les nouveaux défis, opportunités et dangers qui se présentent à la croisée de la foi et de l’innovation numérique. Ne manquez pas ce regard introspectif sur l’intersection de la foi et du virtuel, où les fidèle cherchent à trouver un sens dans un monde hyperconnecté.

Un documentaire produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk

À voir en direct et accessible ensuite, durant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay !