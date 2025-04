« Orthodoxie » (France-Culture) : « De la Terre promise au règne de Dieu »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 6 avril, intitulé « De la Terre promise au règne de Dieu ». « Présentation d’un ouvrage paru en 2024, « De la Terre promise au règne de Dieu« . La pensée politique d’Origène, issu de la thèse de doctorat de son auteur, Georges El Hage, théologien et président de Syndesmos, fédération mondiale des mouvements de jeunesse orthodoxes. Les objectifs de la thèse soutenue en 2023 conjointement aux Facultés jésuites de Paris et à Sorbonne université ; courte biographie d’Origène, auteur de nombreux textes exégétiques et doctrinaux, docteur de l’Église et un des plus grands éditeurs de textes de l’histoire du christianisme (IIIe siècle) ; le livre paru est composé de sept chapitres, dont le dernier se dégage par son actualité « Patristique et politique » ; ouverture sur aujourd’hui : comment peut-on se servir des idées d’un savant du IIIe siècle au XXIe ? »