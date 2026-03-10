L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 8 mars, avait pour titre « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel » et pour invité Jean-Claude Larchet. Présentation : « Entretien avec Jean-Claude Larchet, auteur de nombreux livres sur la théologie et la spiritualité orthodoxes, sur son dernier ouvrage, paru aux éditions Apostolia. Il s’agit d’un recueil d’entretiens de l’auteur avec un jeune philosophe russe, Nicolas Rédine. Brève présentation du livre et de ses parties – (re)définir les termes de philosophie et de théologie, le rapport entre ces deux disciplines ainsi que la notion de théologie post-patristique – le rapport entre l’Église et l’État – le nationalisme orthodoxe et ses formes – intégrisme et progressisme : expliquer les deux termes et l’idée que ces deux extrêmes peuvent être utiles en coexistant – une courte synthèse sur la spiritualité orthodoxe. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.