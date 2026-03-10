« Orthodoxie » (France-Culture) : « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel »

Catégories À la Une Écouter Podcast audio Radio par
« Orthodoxie » (France-Culture) : « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 8 mars, avait pour titre « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel » et pour invité Jean-Claude Larchet. Présentation : « Entretien avec Jean-Claude Larchet, auteur de nombreux livres sur la théologie et la spiritualité orthodoxes, sur son dernier ouvrage, paru aux éditions Apostolia. Il s’agit d’un recueil d’entretiens de l’auteur avec un jeune philosophe russe, Nicolas Rédine. Brève présentation du livre et de ses parties – (re)définir les termes de philosophie et de théologie, le rapport entre ces deux disciplines ainsi que la notion de théologie post-patristique – le rapport entre l’Église et l’État – le nationalisme orthodoxe et ses formes – intégrisme et progressisme : expliquer les deux termes et l’idée que ces deux extrêmes peuvent être utiles en coexistant – une courte synthèse sur la spiritualité orthodoxe. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 8 mars, avait pour titre « La foi orthodoxe ...

Communiqué – Le métropolite de Belgique en visite auprès du premier ministre et du président de la Chambre des députés du Luxembourg (+ photos)

Le lundi 9 mars 2026, le métropolite Athénagoras de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg a été reçu ...

Liban : l’Association Saint-Basile lance un appel à la solidarité

Alors que le Liban est une nouvelle fois frappé par un conflit d’une ampleur dramatique, près de 700 000 personnes, ...

Homélie du deuxième dimanche du Grand Carême par Mgr Justin, évêque du diocèse orthodoxe serbe d’Europe occidentale

Mgr Justin, évêque du diocèse orthodoxe serbe d’Europe occidentale, a célébré la divine Liturgie le deuxième dimanche du Grand Carême ...

Communiqué du Bureau central des statistiques d’Israël : le nombre des chrétiens en Israël

Selon le Bureau central des statistiques d’Israël, au moment de Noël 2025, environ 184 200 chrétiens résident en Israël, soit ...

La Mission ecclésiastique de l’EORHF à Jérusalem lance un appel aux dons face aux attaques de missiles

L’archimandrite Roman, le chef de la Mission ecclésiastique de l’Église orthodoxe russe hors frontières (EORHF) à Jérusalem, lance un appel ...

Un légendaire artiste de hip-hop partage son histoire de conversion à l’orthodoxie (+ VIDÉO)

James Robinson, connu dans le monde du hip-hop sous le nom de JRo et membre du groupe de rap de ...

RCF Hérault : Le Grand Carême en Grèce : foi, mer et lumière

L’émission hebdomadaire de RCF Maguelone Hérault qui vous fait découvrir la vie des communautés orthodoxes. Traditions, événements et actualités du ...

RCF Aix-Marseille : Pourquoi il faut lire les Pères et s’y référer

La figure des Pères de l’Église ne se limite pas à des théologiens anciens : ils sont aussi témoins, martyrs, ...

25 FÉVRIER (ancien calendrier) / 10 MARS (nouveau)

Grand Carême Saint Taraise, patriarche de Constantinople (806) sainte Adeltrude, abbesse à Maubeuge (vers 696) ; saints nouveaux martyrs de ...

10 mars

Grand Carême Saint Codrat, avec saints Denis, Cyprien, Anect, Paul, Crescent, un autre Denis, Victorin, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion, ...

La Cuisine de saint Brieuc, épisode 4 : « Seigneur, je pensais que tu n’étais qu’un homme »

Paul-Moïse retrace son chemin vers l’orthodoxie : élevé dans l’islam, il traverse le protestantisme évangélique avant de rencontrer le Christ ...

Des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne rassemblés à Bruxelles pour la fête patronale de leur église, dédiée aux saints de la Laure des Grottes de Kiev

Le 8 mars 2026, le deuxième dimanche du Grand Carême, lorsque l’Église célèbre la mémoire de tous les saints de ...

Le patriarche Cyrille a exprimé ses condoléances à la suite de la mort de l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei

Dans un message adressé au président de la République islamique d’Iran, M. Masoud Pezeshkian, le patriarche Cyrille de Moscou a ...

RCF Aix-Marseille : Femmes, foi et fécondité dans l’Église indivise du premier millénaire (1)

Jean Charmois, orthodoxe, nous entraîne à la découverte des Pères, ces pasteurs des premiers temps. Au cours des émissions, beaucoup ...

« La réponse orthodoxe aux désarrois du monde grâce à la beauté » — Rencontre avec Bertrand Vergely à Orange

La paroisse orthodoxe Saint-Eutrope d’Orange (AOSEO) organise une journée de réflexion et d’échanges avec le philosophe et théologien Bertrand Vergely, ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.