Ouverture des inscriptions 2025-2026 – Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge ouvre ses inscriptions pour l’année académique 2025-2026 et vous invite à rejoindre ses programmes de formation théologique de qualité.

Formations proposées

L’institut propose deux types de formations adaptées à différents profils. Les formations ouvertes au grand public comprennent les fondamentaux de l’orthodoxie, la formation théologique et pastorale, la formation des catéchètes, ainsi qu’un programme sur l’orthodoxie et les médias. Ces cours sont également disponibles en format du soir et à distance pour s’adapter aux contraintes de chacun.

Pour les formations académiques, l’institut offre une formation ouverte à distance avec des niveaux BA, ThM et PhD, des études théologiques par correspondance au niveau BA, ainsi qu’une formation par correspondance standard et une formation par correspondance en langue russe.

Modalités d’inscription

Les inscriptions se déroulent en deux périodes : du 16 juin au 4 juillet 2025, puis du 1er septembre au 13 septembre 2025. Les candidats peuvent s’inscrire en ligne sur le site www.saint-serge.net ou par courrier à l’adresse suivante : Institut Saint-Serge, 93 rue de Crimée, 75019 Paris.

Contact

Pour obtenir des informations complémentaires sur les programmes ou les modalités d’admission, vous pouvez contacter l’Institut par e-mail à l’adresse ito@saint-serge.net.

Cette opportunité s’adresse à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en théologie orthodoxe, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel.