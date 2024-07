Panégyrie et ordination d’un prêtre à Sidé

Le 12 juillet 2024, la paroisse orthodoxe du saint apôtre Paul à Sidé-Manavgat sur la riviera turque a célébré sa panégyrie selon le calendrier julien. La veille, l’agrypnie festive, et le jour même, la Divine Liturgie furent présidées par Son Éminence le Métropolite Job de Pisidie, entouré du clergé et des fidèles de Sidé, Antalya et d’Alanya. Durant la Divine Liturgie, a eu lieu l’ordination du diacre Grigorii Okhanov comme prêtre pour servir les besoins de la Sainte Métropole de Pisidie.

Dans son homélie le métropolite rappela la vocation des apôtres à être des “pêcheurs d’hommes”, et citant Saint Clément de Rome, il souligna que “les Apôtres ont reçu pour nous l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ a été envoyé de Dieu, donc le Christ vient de Dieu, et les Apôtres viennent du Christ”. Il s’est ensuite adressé au futur prêtre en l’exhortant à devenir à leur suite “pêcheur d’hommes”: “Suis les instructions du Saint Apôtre Paul, fondateur de notre Église locale, qui a exhorté son disciple Timothée : combats comme un bon soldat, ayant la foi et une bonne conscience (1 Tim. 1,19), sois un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, exerce-toi dans la piété (1 Tim. 4,6-7), prêche et enseigne cela, et que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple pour les fidèles par la parole, dans le comportement, dans l’amour, dans la foi, dans la pureté (1 Tim. 4,11-12).”

Après la Divine Liturgie, un repas festif fut servi à toutes les personnes présentes dans la salle paroissiale.