Participez aux Trophées de l’Engagement des Jeunes 2022 !

Vous avez entre 16 et 30 ans et êtes membre d’une association ? Un projet dans les domaines de l’éducation, le social, la santé, la culture et l’environnement, vous tient à cœur ? Participez, jusqu’au 13 février 2022, aux Trophées de l’Engagement des Jeunes 2022 et remportez jusqu’à 4 000 € et une promo radio sur les ondes de RCF.

Ce concours a pour objectif de faire émerger et de soutenir des projets solidaires et innovants. Ces projets relevant de l’intérêt général doivent s’ancrer dans un territoire et mobiliser des acteurs locaux. L’édition 2022 est organisée par le Fonds Saint-Christophe et RCF avec le soutien de la Mutuelle Saint-Christophe assurances qui est partenaire d’Orthodoxie.com.

Pour tout savoir sur l’appel à projets, cliquez ICI !