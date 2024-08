Patriarche Bartholomée : « J’espère que l’orientation ecclésiastique de l’Archevêché d’Ohrid sera conforme à l’ordre canonique »

“J’espère que l’Archevêché d’Ohrid évoluera dans le cadre de l’ordre canonique, afin que vienne le moment de recevoir la sainte reconnaissance canonique de son autocéphalie”.

C’est le message que le patriarche œcuménique Bartholomée a envoyé à l’évêque et l’higoumène du monastère Saint-Jean-Bigorski, Mgr Parthénios, évêque d’Antania, qui ces jours-ci, avec une partie de la fraternité et de la sororité de l’Église macédonienne orthodoxe – Archevêché d’Ohrid, est en visite sur l’île d’Imbros en Turquie, où il participe à la célébration de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu.

La délégation de l’Église macédonienne orthodoxe – Archevêché d’Ohrid, comme annoncé sur le site web du monastère de Bigorski, est arrivée sur l’île le 13 août où elle a été accueillie par le métropolite d’Imbros et de Ténédos, Mgr Cyrille.

Lors de la visite à Imbros, dans le village d’Agridia, un accueil solennel a été organisé pour le patriarche œcuménique Bartholomée, qui a ensuite pris la parole dans l’église dédiée à l’Annonciation de la Très Sainte Mère de Dieu et s’adressant aux présents :

« Le très vénérable Parthénios d’Antania et ses nombreux compagnons, qui en ces jours bénis nous offrent leurs bénédictions, nous transmettent l’amour et le respect d’un autre peuple orthodoxe qui cherche sa bonne direction, basée également sur l’histoire de l’ancienne Archevêché d’Ohrid.

Nous regrettons que la nouvelle direction de leur pays ne reconnaisse pas les accords existants et en vigueur, tant nationaux qu’internationaux. Nous espérons aussi que l’orientation ecclésiastique de l’Archevêché d’Ohrid sera conforme à l’ordre canonique, afin que vous puissiez espérer, Saint Frère, obtenir un jour la reconnaissance canonique de votre autocephalie. Je répète et souligne : la reconnaissance canonique de votre autocephalie ! Car ce qu’ils vous ont donné n’est pas une autocephalie canonique, comme vous le savez mieux que quiconque. C’est pour cela que vous implorez et attendez l’autocephalie de la seule source – le Patriarcat œcuménique. Que vous soyez tous bien ! À demain, en bonne santé ! Merci beaucoup pour votre chaleureux accueil. Vous m’avez ému ».

