Le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II pense que l’Orthodoxie a de grandes perspectives sur le continent africain. « Je prévois que l’Orthodoxie en Afrique aura un grand pouvoir dans l’avenir », a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec le patriarche Cyrille à Moscou. Le patriarche affirme que l’Orthodoxie est en train de revivre en Afrique. « Je ne m’y attendais pas et je témoigne que de nouveaux miracles ont lieu chaque jour », a-t-il souligné. Le patriarche a mentionné que de grands changements étaient en cours au Zimbabwe, au Kenya et qu’un archevêché couvrant cinq pays a été organisé en Tanzanie. « Ma vie en Afrique me fait voir plus loin ( …). Étant donné que le Seigneur a donné à Ses apôtres le commandement de prêcher dans le monde entier, je ressens que je suis porteur d’une mission de prédication de la Parole de Dieu. Quelles que soient les difficultés auxquelles je fais face, je sens que le Seigneur ne nous abandonnera pas » a-t-il conclu. L’Église d’Alexandrie est une Église autocéphale qui, selon la Tradition, a été fondée par l’apôtre Marc. Elle occupe la seconde place dans les diptyques des Églises orthodoxes. Ses paroisses fonctionnent dans 54 pays du monde. L’Afrique et les îles avoisinantes constituent son territoire canonique.

