Patriarche œcuménique Bartholomée « Ensemble, pour notre maison commune »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Discours de Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée à la conférence organisée par l’université catholique Pázmány Péter et l’université hongroise de la fonction publique (25 septembre 2023). Vénérables hiérarques et autres membres du clergé, Distingués administrateurs et professeurs, Étudiants et invités bien-aimés, C’est un privilège tout particulier que d’être invité à prendre la parole devant cette assemblée prestigieuse sur un sujet aussi important pour notre monde et notre époque. C’est