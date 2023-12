Petite consécration de l’église de la transfiguration à Estepona (Espagne)

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le 3 décembre 2023, dans la semaine de la 26ème Pentecôte, dans la ville espagnole d’Estepona (Andalousie) a eu lieu la petite consécration de l’église de la Sainte Transfiguration. Le rite de consécration et la Divine Liturgie dans l’église a été célébré par l’Exarque patriarcal d’Europe occidentale, le métropolite Nestor de Chersonèse et d’Europe occidentale, administrateur du diocèse d’Espagne et de Portugal. Mgr Nestor était assisté du prêtre Dimitri Ageyev,