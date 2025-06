Le Saint-Synode permanent de l’Église de Grèce de la 168e période synodale s’est réuni hier et aujourd’hui, jeudi 12 et vendredi 13 juin 2025, sous la présidence de Sa Béatitude l’Archevêque d’Athènes et de toute la Grèce Mgr Jérôme.La position officielle du Saint-Synode permanent sur le Numéro d’Identification Personnel :« Le Saint-Synode permanent a été informé par son Service juridique et a discuté du Décret présidentiel 40/2025 (Journal officiel A’ 67/2025)

