La première Liturgie a eu lieu en l’église Saint-Georges pour les orthodoxes d’Arbin, à l’Est de Damas, après que cette localité ait été libérée du terrorisme. Cette Liturgie marque le début des travaux de restauration dans l’église qui avait été saccagée par les terroristes. La Liturgie, qui a été célébrée dans une salle appartenant à l’église, a été présidée par le vicaire patriarcal du Patriarcat d’Antioche, Mgr Luc (al-Khouri). Un autre vicaire patriarcal, Mgr Jean (Batach), dans une déclaration à l’agence syrienne SANA, a exprimé sa grande joie pour la célébration de la première Liturgie à Arbin. « Les Syriens sont déterminés à revenir dans leurs villes pour les reconstruire », a déclaré Mgr Jean, qui a salué les victoires de l’armée syrienne pour la défense de la patrie. Un certain nombre d’habitants d’Arbin ont exprimé leur joie pour la célébration de la Liturgie dans leur localité, alors que Noël et le Jour de l’an approchent et que la sécurité et la stabilité sont revenus dans leur ville grâce aux sacrifices de l’armée syrienne. Les prières et Liturgies auront lieu dans la salle attenante à l’église jusqu’à la fin des travaux de restauration de l’église.

