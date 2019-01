« Il est annoncé avec plaisir que Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Mgr Épiphane arrivera, avec sa vénérable suite, à Constantinople, le matin du samedi 5 janvier, afin d’effectuer sa visite officielle irénique au Patriarcat œcuménique. Ensuite, à 11h30, l’éminent visiteur à l’Église mère assistera à la doxologie en l’Église patriarcale, puis sera reçu officiellement par Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Mgr Bartholomée avec sa vénérable hiérarchie en la salle du trône, où sera effectuée la cérémonie de signature du tomos de proclamation de l’autocéphalie de la très sainte Église d’Ukraine, et seront échangées les allocutions, en présence également du président de l’Ukraine Son Excellence Petro Porochenko. Le dimanche 6 janvier, lors de la grande fête de la sainte Théophanie, Sa Béatitude le métropolite concélébrera en l’Église patriarcale avec Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique et les hiérarques des deux Églises. Après la lecture du saint Évangile, Sa Sainteté le patriarche œcuménique remettra le parchemin d’octroi d’autocéphalie à Sa Béatitude le métropolite Mgr Épiphane, et il sera procédé à l’échange d’allocutions officielles et de cadeaux commémoratifs entre les deux primats. À l’issue de la concélébration solennelle aura lieu la cérémonie de bénédiction des eaux sur le débarcadère du Phanar, sous la présidence des deux primats ».

