Publication d’ouvrages du père Nicolas Lacaille (1952-2013) et soirée d’hommage

L’association « L’icône retrouvée » vient de publier trois ouvrages du père Nicolas Lacaille (1953-2013). Pour plus d’informations et pour se procurer les livres, voir cette page. « Ceux qui l’ont connu le retrouveront dans ses pensées, ses poèmes, ses prises de positions, ses homélies… Les autres découvriront, nous l’espérons, une personnalité riche et atypique et un prêtre plein d’amour pour ses frères et sœurs. »

Par ailleurs, l’Acer-Mjo a fait savoir qu’une soirée d’hommage à père Nicolas aura lieu vendredi 7 novembre à partir de 20h à la maison de l’Acer-Mjo (91 rue Olivier de Serres, Paris 15e).

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

