Publication d’ouvrages du père Nicolas Lacaille (1952-2013) et soirée d’hommage

L’association « L’icône retrouvée » vient de publier trois ouvrages du père Nicolas Lacaille (1953-2013). Pour plus d’informations et pour se procurer les livres, voir cette page. « Ceux qui l’ont connu le retrouveront dans ses pensées, ses poèmes, ses prises de positions, ses homélies… Les autres découvriront, nous l’espérons, une personnalité riche et atypique et un prêtre plein d’amour pour ses frères et sœurs. »

Par ailleurs, l’Acer-Mjo a fait savoir qu’une soirée d’hommage à père Nicolas aura lieu vendredi 7 novembre à partir de 20h à la maison de l’Acer-Mjo (91 rue Olivier de Serres, Paris 15e).