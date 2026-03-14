RCF Aix-Marseille : Les Pères apostoliques – Le Pasteur d’Hermas et la lettre à Diognète

Le Pasteur d’Hermas est une œuvre prophétique et apocalyptique du IIᵉ siècle, centrée sur la conversion et la pénitence. À travers visions et paraboles, Hermas révèle une Église mystique, préexistante au monde et appelée à la purification. Il insiste sur la possibilité du pardon après le baptême, contre les courants rigoristes. La vie chrétienne est présentée comme un chemin de metanoia, de combat spirituel et de discernement. Les douze préceptes forment une véritable règle de vie intérieure.

La Lettre à Diognète expose quant à elle la nouveauté radicale du christianisme face au paganisme et au judaïsme. Les chrétiens y sont décrits comme l’âme du monde, présents partout sans jamais s’y confondre. Le texte offre un portrait saisissant d’une foi incarnée, humble et paradoxale. Il montre comment les chrétiens transforment le monde sans chercher à le dominer.