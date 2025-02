RCF Aix-Marseille – « Saint Maxime  : La grâce et la liberté »

Jean Charmois, orthodoxe, avec l’émission radio « À l’écoute des Pères », nous entraîne à la découverte des Pères, ces pasteurs des premiers temps. Au cours des émissions, beaucoup d’extraits de textes des Pères qui nous sont parvenus sont lus et commentés. Dans l’émission diffusée le 28 janvier dernier, Jean Charmois nous parle du rapport entre la grâce et la liberté chez Maxime le Confesseur est l’une des pierres angulaires de sa théologie.

Maxime, dans la ligne de la tradition patristique et la face aux controverses doctrinales de son temps, élabore une vision profondément unifée de la relation entre la grâce divine et la liberté humaine, tout en affirmant l’intégrité de la volonté humaine et l’initiative souveraine de la grâce de Dieu.

Maxime ne voit pas la grâce comme une force extérieure et imposée à la volonté humaine, mais plutôt une coopération active entre la liberté humaine et l’oeuvre divine.

