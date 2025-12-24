RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Fête de la Nativité de Notre Seigneur Jésus »

À propos de l'auteur

11 décembre (ancien calendrier) / 24 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Daniel, stylite près de Constantinople (490) ; saints Victoric, Gentien et Fuscien, martyrs à Amiens ...

24 décembre

Paramonie de la Nativité – Heures Royales – Liturgie de St Basile le Grand Carême de la Nativité Sainte Eugénie, ...

Déclaration du métropolite Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne, sur les persécutions en Ukraine

Chers frères et sœurs ! En vivant les événements ecclésiastiques de notre époque, les souvenirs de la fin des années ...

Le patriarche de Serbie Porphyre a accueilli solennellement le président géorgien Mikheïl Kavelachvili

Le 18 décembre 2025, le patriarche Porphyre de Serbie a solennellement accueilli M. Mikheïl Kavelachvili, président de la Géorgie, effectuant ...

Congrès de la jeunesse du diocèse d’Europe occidentale de l’Église russe hors-frontières à Lyon

À peine achevées les célébrations de la fête de saint Nicolas le Thaumaturge, plus de soixante-dix jeunes venus de toute ...

Message commun des patriarches et chefs des Églises de Jérusalem-Noël 2025

Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins [en grec : martyrôn], rejetons tout fardeau ...

Le Patriarcat de Roumanie lance la version anglaise de son site officiel

La version anglaise du site officiel du Patriarcat de Roumanie a été lancée jeudi dans l’Aula Magna « Patriarche-Teoctist » ...

10 décembre (ancien calendrier) / 23 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saints Ménas, Hermogène et Eugraphe, martyrs à Alexandrie (vers 313) ; saint Gémellus, martyr paphlagonien (vers ...

23 décembre

Avant-fête de la Nativité du Christ Carême de la Nativité Les dix martyrs de Crète : Théodule, Saturnin, Europe, Gélase, Eunicien, ...

Le métropolite Emmanuel de Chalcédoine a effectué une visite officielle en Lituanie

Le vendredi 19 décembre 2025, le métropolite majeur Emmanuel de Chalcédoine s’est rendu en Lituanie. Lors de sa visite, il ...

Visite irénique de Sa Béatitude le métropolite de Sofia et patriarche de toute la Bulgarie, Daniel au Phanar

Dans un communiqué publié sur le site officiel, le patriarcat œcuménique a donné des détails de la prochaine visite du ...

La métropole de Bessarabie affirme la continuité canonique en Moldavie

Le primat de la métropole de Bessarabie a exprimé des prétentions à un rôle exclusif dans la vie orthodoxe de ...

L’Église orthodoxe roumaine lance Trinitas Film, première plateforme de streaming orthodoxe au monde

Trinitas Film a été officiellement lancé jeudi 18 décembre dans l’Aula Magna « Patriarche-Teoctist » du Palais patriarcal, devenant ainsi ...
