RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Jésus Christ. Les preuves historiques »

Jour de jeûne Saint Antipas, évêque de Pergame, martyr (vers 68) ; saints martyrs Procès et Martinien (vers 67) ; ...
Jour de jeûne Saint Sabas, chef des milices et 70 guerriers, martyrs à Rome (272) ; saint Alexandre et ses ...
Le 22 avril, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a tenu sa réunion périodique au siège de l’AEOF à la ...
Le père Jean-Claude Gurnade nous propose d’aller explorer les preuves historiques de l’existence de Jésus, avec le livre du père ...
« Dieu est dans mon cœur ; l’essentiel est d’être une bonne personne. » Cette formule, devenue si commune, paraît ...
Saint Georges le grand-martyr, de Lydda en Palestine, et ses compagnons, saints Anatole, Protoléon, Athanase et Glycère, tous martyrs à ...
Jean-Claude Larchet, La Neptothérapie. Thérapeutique spirituelle des addictions dures et douces, Salvator, 2026, 132 pages, 16 euros. Dans ce nouvel ouvrage, ...
Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois d’avril, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau, historien, ...
L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 19 avril, avait pour titre « Contes doux-amers de ...
Jour de jeûne Saint Eupsyque, martyr à Césarée de Cappadoce (367) ; saints Héliodore, évêque, Desan et Marjab, prêtres, et ...