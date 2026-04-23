RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Jésus Christ. Les preuves historiques »

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RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Jésus Christ. Les preuves historiques »

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose d’aller explorer les preuves historiques de l’existence de Jésus, avec le livre du père Jean-Paul Lefebvre-Filleau, Jésus Christ. Les preuves historiques de son existence, qui vient de paraître chez DDB.
Oui, l’existence de Jésus n’est pas de l’ordre du mythe, mais elle a bien un fondement historique fiable, et elle n’est pas réductible à seulement une affirmation de foi.

Source : RCF

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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