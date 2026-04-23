RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Jésus Christ. Les preuves historiques »

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose d’aller explorer les preuves historiques de l’existence de Jésus, avec le livre du père Jean-Paul Lefebvre-Filleau, Jésus Christ. Les preuves historiques de son existence, qui vient de paraître chez DDB.

Oui, l’existence de Jésus n’est pas de l’ordre du mythe, mais elle a bien un fondement historique fiable, et elle n’est pas réductible à seulement une affirmation de foi.

Source : RCF