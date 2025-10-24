RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «La joie éternelle. Paul Florensky»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose d’aller à la rencontre du père Paul Florensky (1882-1937), en ouvrant pour nous un livre ayant pour titre La joie éternelle, paru chez Saint-Léger éditions. Ce livre est en quelque sorte une initiation à la personne et à l’œuvre du père Paul Florensky, grâce à des souvenirs sur lui et des textes courts de lui à différentes époques de sa vie. Le père Jean-Claude nous donne à entendre des extraits de deux magnifiques et poignantes homélies : à découvrir ! Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

