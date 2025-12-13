RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Voyez ce que vous entendez »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose aujourd’hui le deuxième livre du père Léonide Griilikhès.

Son titre « Voyez ce que vous entendez ! » (Saint-Léger éditions, 180 pages, 16 euros), qui rappelle la parole évangélique, nous conduit aux paraboles de Notre Seigneur Jésus. Au cours de douze entretien le père Léonide, nous introduit au cœur de la stratégie rhétorique des paraboles de Jésus. Il aborde une multitude de thèmes : l’histoire du développement de ce genre, ses buts et ses principes, les différences entre des paraboles de Jésus par rapport à celles des rabbins… Ce faisant nous lisons avec le père Léonide, les paraboles de Jésus, sous un jour nouveau. Ci-dessous le podcast audio de l’émission.

Source : RCF