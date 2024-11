RCF Hérault : « Icône de la Mère de Dieu, le prompt secours ? »

L’émission « Actualités des Églises orthodoxes » du 13 novembre présentée par Tatiana Sleptsova, est consacrée à l’icône de la Mère de Dieu, le prompt secours.

Tous les chrétiens orthodoxes croient et confessent que Marie est la Mère de Dieu, et notre mère aussi par adoption. Elle est, après Dieu, le refuge, le secours et la puissante, protection de tous ceux qui accourent vers elle. Elle protège et garde avec une attention plus particulière les moines de la Sainte Montagne de l’Athos.

Pourquoi est-elle nommé le “prompt secours” ?