L’émission « Actualités des Églises orthodoxes » du 9 octobre présentée par Tatiana Sleptsova, est consacrée au mariage orthodoxe en Géorgie.

La Géorgie, pays du Caucase au carrefour de l’Europe et de l’Asie, regorge de traditions culturelles riches et variées. Les cérémonies nuptiales sont particulièrement révélatrices de ce patrimoine.

Dans ce pays où l’hospitalité et la spiritualité occupent une place centrale, les mariages sont l’occasion de festoyer et d’honorer les anciens rituels.