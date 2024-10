RCF Hérault : « Le mariage orthodoxe en Roumanie »

L’émission « Actualités des Églises orthodoxes » du 23 octobre présentée par Tatiana Sleptsova, est consacrée au mariage orthodoxe en Roumanie.

Nichée entre les Carpates et les rives du Danube, la Roumanie se dresse comme un pont entre l’Europe centrale, orientale et balkanique, portant en elle un héritage riche et complexe. Les traditions nuptiales y sont bien plus que des cérémonies : elles incarnent des siècles d’histoire, nourries par des influences slaves, hongroises, grecques et turques. Chaque mariage en Roumanie devient ainsi une symphonie de symboles, où les costumes somptueux, les rites sacrés et les chants anciens racontent l’histoire d’un peuple et de ses croyances.