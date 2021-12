RCF : “Saint Grégoire Palamas : Homélies, le cycle des douze fêtes majeures”

Le père Jean-Claude a présenté dans l’émission radio “Les chemins de l’orthodoxie” le recueil d’Homélies, sur le cycle des douze fêtes majeures, de saint Grégoire Palamas paru aux Editions « Lis et parle ». Après avoir rapidement présenté la vie et l’œuvre de ce saint auteur, il nous propose, en ce temps de l’Avent, quelques extraits significatifs d’une des homélies sur la Nativité. Nous découvrons ainsi la profondeur de la théologie de St Grégoire Palamas. On le retrouve, suivi d’une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.