L’évêché de Goma se trouve dans une situation extrêmement précaire après l’avancée des rebelles dans la ville de Goma.Les rebelles contrôlent toute la ville et ses environs et progressent vers la ville de Bukavu.La ville de Goma a été pillée, tandis que les forces rebelles ont coupé l’eau et l’électricité. Les magasins ont été pillés, il y a une pénurie massive de nourriture et le peu de nourriture disponible a

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.