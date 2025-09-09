Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont Athos, « Vie de saint Jean Chrysostome »

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont Athos, « Vie de saint Jean Chrysostome »

On trouve en français plusieurs rédactions de la Vie de saint Jean Chrysostome, en particulier celle de plus de 500 pages qui occupe presque entièrement le volume I de ses œuvres complètes, publiées en onze tomes sous la direction du père M. Janin à Bar-le-Duc en 1863, et celle, publiée en deux volumes dans la collection « Sources chrétiennes » (numéros 341 et 342), due à Palladios (auteur bien connu de l’Histoire lausiaque), qui fut un contemporain du saint et un témoin direct de certains événements de sa vie, et qui se concentre dans ce texte en forme de dialogue, sur le procès monté contre lui, sur son exil et sur sa mort.

La Vie proposée ici est différente des deux précédentes : elle couvre toute la vie du saint, mais avec la particularité d’utiliser comme sources presque exclusives ses écrits (en particulier sa correspondance), et de présenter son activité et les événements de la vie d’un point de vue spirituel. Il s’agit donc d’une biographie spirituelle dans le style des hagiographies (mais de manière plus sobre), et presque d’une autobiographie spirituelle. De ce fait, son contenu est à la fois instructif et édifiant.

L’auteur, le Père Grégoire (Chatziemmanouil), est déjà bien connu du public français par plusieurs livres traduits par Bernard le Caro et publiés aux éditions des Syrtes et aux éditions Apostolia. Né à Mytilène en 1936, il a fait des études de théologie à l’université d’Athènes, puis à l’université de Strasbourg. Deux ans après son arrivée au Mont Athos en 1966, il est venu occuper le monastère Stavronikita avec l’higoumène Basile (Gondikakis) et la petite communauté que celui-ci avait commencé à réunir dans une calyve voisine, tous deux se plaçant sous la direction spirituelle du Père Païssios, qui habitait alors non loin de là. Après avoir été le Second du monastère pendant plusieurs années, il est allé occuper, avec quelques disciples, le kellion Saint-Jean-le-Théologien du monastère de Koutloumousiou, près de Karyès, où il réside encore aujourd’hui, sa petite communauté ayant la réputation d’être l’une des meilleures de la Sainte Montagne.

Jean-Claude Larchet

Hiéromoine Grégoire du Mont Athos, Vie de saint Jean Chrysostome. Traduit du grec par Bernard Le Caro, Éditions Apostolia, 2025, 210 p.

On peut commander ce livre à la librairie du Monastère de la Transfiguration.

Vie De St Jean Chrysostome

