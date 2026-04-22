Jean-Claude Larchet, La Neptothérapie. Thérapeutique spirituelle des addictions dures et douces, Salvator, 2026, 132 pages, 16 euros.

Dans ce nouvel ouvrage, Jean-Claude Larchet se penche sur un thème qu’il a déjà approfondi à plusieurs reprises dans différents livres et notamment, pour le présent sujet, Thérapeutique des maladies spirituelles et L’inconscient spirituel. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une reprise d’un précédent travail, mais de l’exploration plus particulière d’une question qui s’inscrit dans les maladies spirituelles tout en ayant son espace propre et qui aujourd’hui touche de manière massive notre société : celle des addictions. Une nouvelle fois (voir ces précédentes recensions), Jean-Claude Larchet aborde une question aujourd’hui cruciale pour éclairer ses différentes facettes avec la tradition chrétienne orthodoxe et pour apporter des voies de résolution, ici de guérison, provenant de cette tradition. Le propos est toujours conduit avec pédagogie, la question est bien cernée, tout comme ses tenants et ses aboutissants, les réflexions et les réponses contemporaines sont largement évoquées, les termes sont rigoureusement définis, les maux sont clairement identifiés, enfin les outils pour contrecarrer et à terme vaincre les addictions sont exposés.

C’est un véritable traité d’ascétique qui est proposé. Celui-ci vise la dimension spirituelle des addictions qui se trouve à la racine de celles-ci. Dès l’introduction, l’auteur précise (p.11) à ce sujet : « L’une des originalités de cet essai est de ne pas limiter les dépendances à celles qui sont habituellement recensées, comportant d’une part les addictions à des substances, et d’autre part les addictions à des comportements. Nous pensons que les unes et les autres sont incluses dans les addictions spirituelles que sont les passions ». Pour mettre en place un chemin de guérison, Jean-Claude Larchet s’appuie sur le riche héritage des Pères grecs et principalement ce qui est désigné par le terme nepsis (p. 28) : « Les addictions, en tant qu’ayant pour fondement les passions, peuvent être éradiquées par une méthode ascétique fondée sur ce que les Pères grecs appellent nepsis, qui consiste dans le contrôle des pensées (au sens large de représentations — venant des sens, de l’imagination, de la mémoire ou de la raison — mais aussi de désirs). » C’est pourquoi il nomme cette méthode « neptothérapie ».

C’est là que réside le cœur de l’ouvrage : l’exposition de la thérapie des Pères ascètes concernant les pensées. En effet, celles-ci sont à la fois le moteur et le carburant des addictions. L’attention, qui accompagne la nepsis, « garde du cœur » (p.94), avec le discernement permettent de les détecter, de les mettre à nu et de saisir les mécanismes et les différentes phases qui conduisent de l’apparition d’une pensée à une passion (p.99-102). Avec la vigilance, la prière apporte une aide capitale dans ce qui est un véritable combat, tandis que la patience est une qualité indispensable et que la grâce vient « compléter » de manière décisive (p.116) les forces humaines.

Un livre précieux sur un sujet essentiel !

Christophe Levalois