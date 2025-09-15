Recension : Mgr Hilarion Alfeyev, « Catéchisme. Guide de la foi orthodoxe »

Tout nouveau catéchisme orthodoxe est le bienvenu, car s’il existe déjà en langue française plusieurs catéchismes orthodoxes, aucun n’est pleinement satisfaisant pour la raison générale que la foi et son contenu ne peuvent jamais être pleinement exprimés et exposés – la foi parce qu’elle est toujours une expérience personnelle, intime et indicible, son contenu parce qu’il s’agit de Dieu dont la nature dépasse en son essence toute compréhension et toute expression –, et pour la raison particulière qu’un catéchisme est forcément une présentation résumée du dogme et des principes du mode de vie chrétien, dont la richesse ne se laisse pas résumer ni exprimer en conservant toutes les nuances souhaitables.

Le catéchisme est pourtant indispensable à la formation des enfants et des adultes qui souhaitent intégrer l’Église ; sa valeur est moindre que celle d’une catéchèse vivante, mais il s’y substitue lorsqu’elle n’est pas possible, ou la complète utilement lorsqu’elle est dispensée. Un texte écrit se prête à des arrêts pour la réflexion, et lorsque s’y joint la forme inévitablement brève de ses exposés, il se prête mieux à l’assimilation.

L’auteur indique dans son introduction que ce catéchisme vise un large public : adolescents, mais aussi adultes approchant l’Église orthodoxe en tant que catéchumènes, où l’ayant intégrée, parfois depuis l’enfance, mais n’ayant reçu aucune formation. Il vise aussi des personnes qui ne sont pas membres de l’Église orthodoxe, mais qui souhaitent avoir un aperçu de ce qu’elle est.

Le métropolite Hilarion Alfeyev, qui fut successivement chef du département relations extérieures du patriarcat de Moscou (et à ce titre n° 2 de l’Église russe) et évêque du diocèse de Budapest-Hongrie, et est actuellement à la retraite en Tchéquie, a une longue expérience dans la présentation de l’Église orthodoxe. Avec son équipe, il a produit à cette fin de nombreux livres, mais aussi beaucoup de documentaires télévisuels.

Traduction d’un ouvrage publié en russe en 2017, ce catéchisme qui, comme l’indique son sous-titre, veut être avant tout un guide dans ou vers l’Église orthodoxe, bénéficie de ses compétences de théologien, d’ecclésiologue et d’historien, mais aussi de ses talents de vulgarisateur. Faisant surtout référence aux données de l’Écriture Sainte (bien que l’auteur dispose d’une culture patristique importante), c’est un exposé simple, sobre, vivant, jamais scolaire ni formel, avec une véritable « intelligence de la foi » :

— du dogme dans une première partie (pp. 13-108), avec les rubriques suivantes : la foi ; le Dieu unique, Père et Créateur ; Jésus-Christ ; l’Esprit Saint ; la Trinité ; l’Église ; le baptême ; la résurrection des morts.

— de la morale chrétienne dans une deuxième partie (pp. 111-157), avec ces chapitres : les dix commandements de l’Ancien Testament ; les Béatitudes ; les commandements vétérotestamentaires et la morale chrétienne ; l’amour de Dieu et l’amour du prochain ; le péché et le repentir ; l’éthique familiale ; l’éducation des enfants ; la femme dans l’Église ; la vie chrétienne comme chemin de lutte spirituelle.

— de la vie ecclésiale, sacramentelle et liturgique dans la troisième partie (pp. 163-228), avec ces thèmes : la Mère de Dieu et les saints ; la prière ; la vie ecclésiale ; l’église orthodoxe ; les icônes et la croix ; les fêtes de l’Église ; le cycle hebdomadaire et cycle quotidien des offices liturgiques ; l’eucharistie ; les autres sacrements et rites.

On peut regretter l’absence d’un chapitre présentant les différences (en particulier dogmatiques et ecclésiologiques) entre l’Église orthodoxe et les autres confessions chrétiennes, car à la différence des fidèles russes pour lesquels ce catéchisme a été conçu à l’origine, les fidèles tant orthodoxes que catholiques ou protestants sont demandeurs à ce sujet. Un exposé de ces différences permettrait aussi de comprendre pourquoi l’unité souhaitée par tous est si difficile à réaliser. L’auteur, que ses fonctions passées ont fortement engagé dans les relations interconfessionnelles, exprime cependant clairement sa conviction que « L’Église orthodoxe est cette Église une, sainte, catholique et apostolique, fondée par Jésus-Christ et confessée dans le Symbole de la foi. Elle a préservé pur et intact l’enseignement du Christ, de ses apôtres et des Saints Pères. »

Jean-Claude Larchet

Mgr Hilarion Alfeyev, Catéchisme. Guide de la foi orthodoxe. Traduit du russe par Georges Sheshko et Irénée Gribov, collection « Voix de l’Orthodoxie », dirigée par le Père Jivko Panev, Salvator, Paris, 2025, 234 p.