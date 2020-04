Réflexion pastorale « J’ai vaincu le monde » – p. Jean Gueit

Il est manifeste que le phénomène que nous subissons est unique par son ampleur en ce sens qu’il s’agit certainement de la première vraie pandémie planétaire et dont nous avons connaissance, dont nous avons conscience. Evènement véritablement global qui surgit en réponse ou en prolongement de la « globalisation » telle qu’elle a été voulue, initiée plus ou moins consciemment ou volontairement et qui aujourd’hui échappe à tout contrôle.

De nombreuses analyses parfois balbutiantes rivalisent avec des hypothèses et spéculations complotistes, en même temps qu’elles sont accompagnées, comme il se doit en temps de crise, par des angoisses de « fin du monde ».

Il convient d’admettre que la dimension « globale » de l’évènement fait écho aux tribulations évoquées dans le chapître XXIV de l’évangile selon Mathieu, qui est lu précisément lors de la Liturgie des Présanctifiés du Lundi Saint (se reporter aux versets 3 à 35) : « on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume » ; » ils se livreront les uns aux autres », …. » l’amour du plus grand nombre se refroidira »…. » « Ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive ». Discours eschatologique annonçant « la Fin » mais qui se termine par la proclamation : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Nous sommes aujourd’hui dans une détresse ; il y en aura d’autres.

Mais l’affirmation « il faut que cela arrive » répond à la question du sens et de la portée des détresses, des tribulations, y compris celle qui nous concerne aujourd’hui. Le péché, c’est-à-dire la désobéissance qui a conduit à la séparation d’avec Dieu « a introduit le mal, qui n’est pas seulement moral mais physique, et se traduit par du désordre qui affecte l’ordre initial de la création…la nature est devenue un champ de bataille où s’affrontent en permanence le bien et le mal » [1]

Nous ne sommes pas dans le registre de la punition ou du jugement, mais dans celui de la guérison et du salut du monde ; « je ne suis pas venu juger le monde mais le sauver » (Jn III-17). Mais cette guérison et ce salut nous sont d’autant plus accordés que nous le demandons et le prions : « demandez et on vous donnera » (Mat VII-7).

Ici prend place assurément la question de la prière ; prière communautaire et prière personnelle. Dans le contexte de la tribulation, nous sommes privés de la véritable liturgie – action de grâces de l’assemblée. Nous expérimentons sans doute plus ou moins tous l’épreuve que cela représente pour notre âme et qui se traduit, paradoxalement peut-être, par une difficulté accrue de la prière ; les manifestations de détresse du monde sont aussi des tribulations spirituelles car elles participent du «champ de bataille entre le bien et le mal». Pourtant c’est précisément la prière qui est la plus à même de nous apaiser en ces temps, d’apaiser notre âme, nous souvenant que la prière personnelle elle-même n’est pas une prière individuelle mais participe d’une prière communautaire.



Nous sommes, déjà, dans la sixième semaine du Grand Carême qui nous conduit à l’Entrée Triomphale, mais éphémère selon les lois du monde, du Christ à Jérusalem, suivie de la Semaine Sainte, Semaine de la Passion puis de la Résurrection. L’impossibilité de célébrer réunis tous ensemble est une épreuve particulière. Ce peut être l’occasion de participer au sentiment de solitude et d’abandon qu’a éprouvé le Seigneur Lui-même à ces instants : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » (Math XXVII-46). Mais ce n’était pas un abandon ; c’était l’épreuve de la Croix sur laquelle le Christ a crucifié le péché du monde.

« Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu’en moi vous ayez la paix. En ce monde vous faites l’expérience de l’adversité, mais soyez plein d’assurance, j’ai vaincu (le prince de ce) le monde » (Jn XVI-33).