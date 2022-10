Rencontre en direct avec l’Ancien Ephrem de Vatopédi et l’association MedSciF (Médecine, Science et Foi) – 1er novembre

Une rencontre en ligne avec l’Ancien Éphrem de Vatopedi, Mont Athos et l’Aasociation MedSciF (Médecine, Science et Foi) aura lieu le mardi 1er novembre 2022 à 18h30, heure de Paris. Cette rencontre est organisée par les sites Internet Pemptousia, Orthodoxie.com et l’association MedSciF (Médecine, Science et Foi).

L’Ancien Éphrem parlera en grec et nous fournirons une traduction simultanée en français, anglais, roumain, géorgien, russe et arabe.

